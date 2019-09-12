احدث الأخبار

تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة
منطقة الباحة
 وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم
محليات
 53 مدرسة طفولة مبكرة تستقبل طلابها في تعليم القصيم
منطقة القصيم
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعقد سلسلة اجتماعات لتخصيص أراض للإسكان التنموي
منطقة الجوف
 محافظ الخفجي يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني التاسع و الثمانين
المنطقة الشرقية
 “صحة الرياض” تدعم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم بكوادر طبية وفنية
منطقة الرياض
 أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم
أبرز المواد
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعًا سكنيًا تتوزع في 10 مناطق
أبرز المواد
تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة

تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة

منطقة الباحة
وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )

وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )

أبرز المواد
سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

محليات
53 مدرسة طفولة مبكرة تستقبل طلابها في تعليم القصيم

53 مدرسة طفولة مبكرة تستقبل طلابها في تعليم القصيم

منطقة القصيم

تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة

تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=772591
المناطق - الباحة
اوضحت صحة الباحة بانه تم تزويد المستشفيات المرجعية بمنطقة الباحة بعدد أربعة أجهزة متقدمة لعمل الغسيل الدموي المستمر بالعنايات المركزة بواقع عدد ٢ اجهزة بمستشفى الملك فهد بالباحة وعدد ٢ اجهزة بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي وتشمل التدريب والصيانة.
وتأتي هذه الاجهزة في إطار دعم خدمة مرضى الإعتلال الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة ومواكبة أحدث التقنيات لعملية الغسيل الكلوي
وقد تم الإتفاق مع إحدى الشركات المشغلة لبرنامج الغسيل الدموي لحالات العناية المركزة التي لا تتحمل الغسيل الدموي بوحدات الكلي التقليدية وتحتاج الي تقنية أعلى ويعتبر ذلك انجاز يضاف لتقديم خدمة متميزة بمستشفيات منطقة الباحة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

صحة الباحة تبرم عقود تغذية مع شركات متخصصة بمبلغ يفوق 117 مليون ريال

صحة الباحة تبرم عقود تغذية مع شركات متخصصة بمبلغ يفوق 117 مليون ريال
محكمة الباحة تحجز على سيارات شركة ماطلت في صرف رواتب العمال لأكثر من عامين !

محكمة الباحة تحجز على سيارات شركة ماطلت في صرف رواتب العمال لأكثر من عامين !
بلدي الباحة يكرم متقاعدي الأمانة

بلدي الباحة يكرم متقاعدي الأمانة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*