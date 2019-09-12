تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة

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اوضحت صحة الباحة بانه تم تزويد المستشفيات المرجعية بمنطقة الباحة بعدد أربعة أجهزة متقدمة لعمل الغسيل الدموي المستمر بالعنايات المركزة بواقع عدد ٢ اجهزة بمستشفى الملك فهد بالباحة وعدد ٢ اجهزة بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي وتشمل التدريب والصيانة.

وتأتي هذه الاجهزة في إطار دعم خدمة مرضى الإعتلال الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة ومواكبة أحدث التقنيات لعملية الغسيل الكلوي

وقد تم الإتفاق مع إحدى الشركات المشغلة لبرنامج الغسيل الدموي لحالات العناية المركزة التي لا تتحمل الغسيل الدموي بوحدات الكلي التقليدية وتحتاج الي تقنية أعلى ويعتبر ذلك انجاز يضاف لتقديم خدمة متميزة بمستشفيات منطقة الباحة في هذا المجال.