أمير جازان بالنيابة يتفقد مشروع توسعه وتأهيل مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله الحالي

جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجأة الى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، في إطار جولاته التفقدية لمتابعة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

ووقف سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال جولته، على موقع مشروع تأهيل مدرجات المطار الحالي ومواقف الطائرات ، واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام مطار الملك عبدالله، مبارك بن محمد الشهراني، عن الخدمات التي يُقدمها المطار لأبناء المنطقة وزوارها على مدار الساعة، من خلال تسيير أكثر من 75 رحلة يوميًا لعدد من الخطوط الجوية إلى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الرحلات الدولية، وكذلك الخدمات التي يقدمها المطار الحالي .

وأجرى سمو أمير جازان بالنيابة، عقب ذلك، جولة ميدانية شملت مشروع مدرج الطائرات وساحات المطار ومواقف الطائرات مستمعا لشرح من مدير المشروع بالشركة المنفذة عن سير عمل التوسعة الحالية لاستيعاب الطائرات الكبيرة وزيادة الرحلات من والى المنطقة موضحا بأن مدة تنفيذ المشروع عام وثلاثة اشهر .

وعبر سموه ، في ختام الجولة عن سعادته بزيارة المطار، وما استمع إليه من القائمين على المطار من الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين من أبناء جازان وزوارها والمستثمرين بها ؛ حاثا القائمين على المشروع ببذل الجهود لإنهاء تنفيذ المشروع في موعده المحدد.

وأكد حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وحرصه شخصيًا على متابعة سير العمل بمختلف الإدارات والجهات الحكومية بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

رافق سمو أمير جازان بالنيابة خلال الجولة وكيل امارة منطة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.