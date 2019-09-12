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فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض

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فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض

فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض
http://almnatiq.net/?p=772636
المناطق - تبوك
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم حملة تفتيشية على عددٍ من المحلات في مدن منطقة تبوك بهدف متابعة تطبيق قرار قصر العمل في مهنة مدير معرض.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الحملة تمت بمشاركة مفتشي المكاتب يرافقها الرافد الأمني وشملت محلات الأواني المنزلية ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية وملابس الأطفال.
وقال إن الوزارة قد أوضحت تفاصيل القرار في دليل التوطين الإرشادي الذي شمل 12 نشاطًا تجاريًّا سعياً منها للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين مع إلزام المنشأة بوجود مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديراً للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء.
داعياً أصحاب المنشآت إلى الالتزام بما نص عليه قرار التوطين ومثنياً على المنشآت الملتزمة بتطبيق هذا القرار وتنفيذه.
وأشار الدكتور الحربي إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين به عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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