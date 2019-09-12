احدث الأخبار

“هيئة الغذاء والدواء بتبوك” تنظم ورشة عمل حول الأعطال في الأجهزة الطبية
منطقة تبوك
 فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمير جازان بالنيابة يتفقد مشروع توسعه وتأهيل مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله الحالي
منطقة جازان
 المجلسان البلديان بحقل والوجه يبحثان تعزيز التعاون بينهما
منطقة تبوك
 مدير الدفاع المدني بتبوك يكرّم رجال الدفاع المدني المتميزين في أعمال الحج
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يقلد النقيب الشحيتان رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الأطفال المعوقين بعسير يشاركون الشؤون الصحية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي
منطقة عسير
 وزارة النقل : المنصة اللوجستية السعودية تختتم مشاركتها في قمة هونغ كونغ
منطقة الرياض
 مشاريع ريادية صغيرة لنزلاء السجون بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع يرأس الاجتماع اللجنة المنظمة للاستعداد لليوم الوطني الـ 89
منطقة المدينة المنورة
 بلدية الحازمي ومراكزها تدعوكم لحضور حفل صفري بيشة
منطقة عسير
“هيئة الغذاء والدواء بتبوك” تنظم ورشة عمل حول الأعطال في الأجهزة الطبية

“هيئة الغذاء والدواء بتبوك” تنظم ورشة عمل حول الأعطال في الأجهزة الطبية

منطقة تبوك
فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض

فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض

منطقة تبوك
محافظ تيماء يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك

محافظ تيماء يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
أمير جازان بالنيابة يتفقد مشروع توسعه وتأهيل مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله الحالي

أمير جازان بالنيابة يتفقد مشروع توسعه وتأهيل مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله الحالي

منطقة جازان

“هيئة الغذاء والدواء بتبوك” تنظم ورشة عمل حول الأعطال في الأجهزة الطبية

“هيئة الغذاء والدواء بتبوك” تنظم ورشة عمل حول الأعطال في الأجهزة الطبية
http://almnatiq.net/?p=772639
المناطق - تبوك
نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ورشة عمل عن الأعطال في الأجهزة الطبية وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي.
وتناولت الورشة أهمية التأكيد على دور الممارس الصحي في سرعة الإبلاغ عن الأعطال في الأجهزة الطبية والاستجابة للتنبيهات المرسلة من قبل هيئة الغذاء والدواء والتي تساهم في الحفاظ على سلامة المرضى ورفع ثقافة الإبلاغ لما له دور كبير في المعرفة التامة في تحديد التحديات التي تواجه الإدارات المعنية.
وأوضحت مديرة إدارة الجودة بصحة تبوك الدكتورة شيماء البلوى أن 50 ممارساً صحياً يمثلون إدارات الجودة والرعاية الصيدلية والتمريض والصيانة الطبية استفادوا من هذه الورشة عبر تدريبهم على الأنظمة الجديدة موجهةً شكرها للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة لمساهمتها في رفع مستوى العاملين في مختلف الإدارات الطبية فيما يخص كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية وسرعة الاستجابة للتنبيهات المتعلقة بالأعطال والإبلاغ عنها.

روابط ذات صلة

فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض

فرع العمل بمنطقة تبوك ينفذ جولات لمتابعة قرار قصر العمل لمهنة مدير معرض
محافظ تيماء يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك

محافظ تيماء يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك
المجلسان البلديان بحقل والوجه يبحثان تعزيز التعاون بينهما

المجلسان البلديان بحقل والوجه يبحثان تعزيز التعاون بينهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*