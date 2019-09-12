لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الرابع

ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م . مصطفى بن محمد المهدي صباح امس الخميس بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية اجتماع لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي الرابع وذلك بحضور عددٍ من رؤساء الشركات الصناعية والجمعيات الخيرية.

حيث ناقش المجلس الأجندة المجدولة في الاجتماع كما أطلعوا على عروض عن مؤشرات الأداء لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين بالإضافة إلى استراتيجية الهيدروجين بأرامكو السعودية كما أطلعوا على عرض تناول منطقة البلاس كيم والذي اشتمل على البنى التحتية حيث انفقت الهيئة الملكية 842 مليون ريال لتوفير البنى التحتية والخدمات.

كما شاهد المجتمعون عرضا عن الخطة الإعلامية لمدينة الجبيل الصناعية والتي احتوت على الرسالة والسياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي للهيئة الملكية بالجبيل . واطلعوا ايضا على شرح مفصل عن منظومة مرافق الهيئة الملكية وقاعاتها التي تستهدف تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. تلا ذلك عرض عن فرص التوظيف لخريجي معاهد وكليات الهيئة الملكية بالجبيل من خلال شرح موجز عن اعداد المتقدمين ونسبة المقبولين خلال الاعوام الماضية والاعتمادات الاكاديمية التي تم الحصول عليها ، بالإضافة إلى عروض عن خطة تطوير السكك الحديدية في مدن الهيئة الملكية ، واستراتيجية الاستخدام المتعدد لمياه الري والمنطقة اللوجستية والميناء ،بالإضافة إلى موجز عن اعمال لجان التكامل الصناعي ، و السلامة ، والخدمات المشتركة، والبيئة. واختتمت العروض بعرض عن جمعيتي إطعام وإرادة.

الجدير بالذكر إن اللجنة الاستدامة والتكامل الصناعي تهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتواصل المشترك بين الصناعات لتعزيز الميزة التنافسية والكفاءة التشغيلية لتحقيق وفورات كبيرة لكل شركة من الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف مما يساهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة، وتعزيز الاستدامة من خلال تفعيل التكامل الاقتصادي التشغيلي وتعزيز التميز التشغيلي في المدينة