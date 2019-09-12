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” تنمية الشرافاء ” تكرم جوالة كشافة الأفلاج

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وذلك لتحقيقها 12 إنجازًا في خدمة ضيوف الرحمن

” تنمية الشرافاء ” تكرم جوالة كشافة الأفلاج

” تنمية الشرافاء ” تكرم جوالة كشافة الأفلاج
http://almnatiq.net/?p=772645
الأفلاج - فالح الدوسري
 كرمت جوالة لجنة التنمية الاجتماعية بالشرافاء مساء أمس كشافة لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة الافلاج خلال الاحتفاء الذي اقامته اللجنة في محافظة الافلاج ، وذلك بحضور محافظ محافظة الافلاج تركي بن سعود الهزاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وعدد من الأهالي ومنسوبي لجان المحافظات الأخرى، لتكريم المشاركين في معسكرات الخدمة العامة لحج 1440 هـ .
وجاء ذلك التكريم لحصول كشافة الافلاج على تحقيقها لـ 12 إنجازًا في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440 هـ.
واوضح رئيس لجنة التنمية الإجتماعية بـ” الشرافاء” في محافظة وادي الدواسر سعد بن محمد الصافي أن هذا التميز هو امتداد للإنجازات المتلاحقة لكشافة الافلاج في مختلف المجالات ، مقدماً شكره لرئيس اللجنة بالمحافظة على مايلقاه النشاط الكشفي من دعم جعلها تعتلي منصات التكريم والتتويج في الكثير من المناسبات.

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