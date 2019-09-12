وفد من المؤسسة العامة للري يطلع على أوجه التقدم بتجربة الهيئة الملكية بالجبيل في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة

المناطق - الجبيل الصناعية

قام وفد من المؤسسة العامة للري صباح أمس الأول الثلاثاء بزيارة لمركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم عددٍ من مسؤولي إدارة الأمن الصناعي والسلامة.

وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات والاطلاع والتعرف على أوجه التقدم والتطور لتجربة الهيئة الملكية في تطبيق الأنظمة والإجراءات المتبعة للأمن والسلامة بمباني ومرافق مدينة الجبيل الصناعية.

حيث شاهد الوفد عرضاً مرئياً يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن.

تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية ، وتنوع الصناعات الموجودة فيها ، والبنية التحتية المتميزة ، وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات المدينة ومنجزاتها الضخمة.

وتعرف الوفد الزائر ايضاً على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

كما قام الوفد بزيارة لقسم الاتصالات والطوارئ الخاص بعمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة ومحطة إطفاء للهيئة الملكية بالجبيل.

وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال معتبرين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما توصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة في كافة المجالات.