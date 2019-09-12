احد المراكز التدريبيه المعترف بها إعتماد مستشفى الاطفال بالطائف مركزآ للتدريب

الطائف - عادل الزهراني

منحت الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه إعتمادها المؤسسي الرابع لمستشفى الأطفال بالطائف في إجتماعها المنعقد ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٢٧م شهادة الأختصاص التي ستؤهل المستشفى لجميع البرامج التخصصيه التي تنفذ في المستشفى ويعتبر هذا الأعتماد سلسله متواصله من الإنجازات التي حققتها المستشفى الفتره الماضيه من رعايه طبيه ومتميزه عالية الجوده والمواكبه للتطور العلمي بمستوى تدريب الممارسين الصحيين

حيث يعتبر أحد المراكز التدريبيه المعترف بهامن الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه ونحن فخورون بكل المنجزات التي تحققت والتي تنعكس بصوره إيجابيه وكثيره على مستوى الخدمات المقدمه للمريض .

وجاء هذا الإعتراف بعد زيارة الفريق للمستشفى لأعتماده حيث اطلعت على محتويات المستشفى ومايضمه من كوادر طبيه متخصصه ومدربه ذات احترافيه طبيه متقدمه وبعد زيارتهم أبدو إعجابهم بما رأو من إمكانيات وتجهيزات طبيه بمستويات عالميه تفوق التوقعات كما تم الإطلاع على سير الأنشطه والتدريبات التي يقدمها المستشفى والآليه المتبعه لخدمه المريض .

الجدير بالذكر بأن مستشفى الأطفال حصل على شهادة الإعتماد “سباهي” من قبل مجلس الصحي السعودي بعد التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجوده والسلامه وتوفير أقصى درجات الرعايه الصحيه في إطار رؤية المملكه العربيه السعوديه ٢٠٣٠ لتوفير الرعايه الصحيه المتخصصه بأحدث الأساليب العلميه الحديثه عالمياً