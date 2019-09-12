دليل التداول اليومي للأسهم عبر الإنترنت

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التداول اليومي أونلاين هو عملية بيع وشراء أداة مالية في نفس اليوم أو حتى عدة مرات على مدار اليوم، القليل من تحركات الأسعار الصغيرة يمكن أن تكون لعبة مربحة في حالة ما إذا تم لعبها بشكل صحيح، ولكن يمكن أن تكون لعبة خطيرة للمبتدئين أو أي شخص لا يلتزم باستراتيجية مدروسة جيدًا.

ما هو أكثر من ذلك، ليس كل الوسطاء ملائمين لأحجام التداول الكبيرة، كما أن بعض الوسطاء، مع ذلك، تم تصميمها بحيث تم أخذ التداول اليومي أونلاين في الاعتبار.

يمتلك السماسرة أونلاين إصدارات احترافية أو متقدمة من الأنظمة الأساسية الخاصة بهم والتي تتميز بعروض أسعار في الوقت الفعلي وأدوات تخطيط متقدمة وقدرة على إدخال وتعديل الطلبات المعقدة في تتابع سريع.

دعونا نلقي نظرة على بعض المبادئ العامة للتداول اليومي أونلاين، ثم ننتقل إلى تحديد وقت الشراء والبيع، واستراتيجيات التداول اليومية الشائعة، والمخططات والأنماط الأساسية، وكيفية الحد من الخسائر.

المعرفة هي القوة

بالإضافة إلى المعرفة بإجراءات التداول الأساسية، يحتاج متداولو الاسهم اليوم إلى متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم — خطط سعر الفائدة الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية وما إلى ذلك. قم بعمل قائمة رغبات الأسهم التي ترغب في تداولها أونلاين واطلاعك على الشركات المختارة والأسواق العامة. مسح أخبار الأعمال وزيارة المواقع المالية الموثوقة.

تحديد كمية النقود التي ترغب في استخدامها

تقييم مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل عملية تداول أونلاين. يخاطر العديد من متداولي اليوم الناجحين بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حسابهم لكل عملية تداول.

إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40،000 دولار وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل عملية تداول، فإن الحد الأقصى لخسارة كل صفقة هو 200 دولار (0.005 × 40،000 دولار). خصص مبلغًا فائضًا من الأموال يمكنك التداول به وكنت على استعداد لخسارة، وأعلم ان إدارة المخاطر فى أسواق التداول أمر بالغ الأهمية.

تخصيص الوقت للتداول أونلاين

التداول اونلاين اليوم يتطلب وقتك. لهذا السبب يطلق عليه التداول اليومي. ستحتاج إلى التخلي عن معظم يومك، في الواقع. لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنبه. تتطلب هذه العملية من المتداول تتبع الأسواق والفرص الفورية، والتي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. التحرك بسرعة هو المفتاح.

ابدأ صغيراً

كمبتدئ في تداول الأسهم أونلاين، ركز على سهم واحد أو اثنين كحد أقصى خلال الجلسة. تتبع الفرص وإيجادها أسهل من خلال عدد قليل من الأسهم.

في الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تكون قادرًا على تداول الأسهم الكسرية، بحيث يمكنك تحديد مبالغ محددة وصغيرة بالدولار ترغب في الاستثمار. هذا يعني أنه إذا كانت أسهم Apple تتداول بسعر 250 دولارًا وترغب فقط في شراء ما قيمته 50 دولارًا، فسوف يتيح لك العديد من الوسطاء الآن شراء خمس الأسهم.

تجنب الأسهم الرخيصة

ربما كنت تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة، ولكن الابتعاد عن الأسهم الرخيصة. غالبًا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة، وغالبًا ما تكون فرص إصابة الفوز بالجائزة الكبرى قاتمة. يتم إلغاء إدراج العديد من الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم في البورصات الرئيسية ويتم تداولها فقط خارج البورصة (OTC). ما لم ترى فرصة حقيقية وقمت بالبحث، ابق بعيدًا عنهم.

وقت تلك الصفقات

تبدأ العديد من الطلبات والأوامر المقدمة من المستثمرين والتجار في التنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح، مما يساهم في تقلب الأسعار. قد يكون اللاعب المخضرم قادرًا على التعرف على الأنماط واختياره بشكل مناسب لتحقيق الأرباح. لكن بالنسبة إلى المبتدئين، قد يكون من الأفضل قراءة السوق دون اتخاذ أي خطوات لأول 15 إلى 20 دقيقة. تكون الساعات المتوسطة أقل تقلبًا، ثم تبدأ الحركة في الارتفاع مرة أخرى باتجاه جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصًا، إلا أنه من الأفضل للمبتدئين تجنبها في البداية.

خفض الخسائر مع أوامر الحد

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أم أوامر الحد؟ عند تقديم طلب السوق، يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت، وبالتالي لا يوجد ضمان للسعر.

وفي الوقت نفسه، يضمن الأمر المحدد السعر وليس التنفيذ. تساعدك الطلبات المحددة في التداول بمزيد من الدقة، حيث تحدد سعرك (غير واقعي ولكن قابل للتنفيذ) للشراء وكذلك البيع. قد يستخدم متداولو اليوم الأكثر تطوراً وخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضًا.

كن واقعيا حول الأرباح

لا تحتاج الإستراتيجية إلى الفوز طوال الوقت حتى تكون مربحة. يربح العديد من المتداولين فقط 50٪ إلى 60٪ من تداولاتهم. ومع ذلك، فإنهم يحققون مكاسب على الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر على كل عملية تداول محددة بنسبة مئوية محددة من الحساب، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح ومخففة.