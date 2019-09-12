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وزير الصحة يبحث مع رجال الأعمال الفرص الاستثمارية في المجال الصحي

وزير الصحة يبحث مع رجال الأعمال الفرص الاستثمارية في المجال الصحي
http://almnatiq.net/?p=772663
المناطق _ الرياض

استعرض معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي, الفرص الواعدة للاستثمار في مجال القطاع الصحي وَفْقًا لرؤية المملكة 2030, إلى جانب مناقشة أهم المعوقات في القطاع وفرص التطوير، وأهمية تعزيز قنوات التواصل القائمة مع الوزارة.
جاء ذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي, بهدف دعم مسيرة القطاع الصحي الخاص في التوسع في تقديم الخِدْمات الطبية على مستوى المملكة.
وجرى الاطلاع على أهم مبادرات الوزارة التي شملت إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية التي تختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق, وكذلك التراخيص الفورية للخِدْمات المساندة كالصيدليات وخِدْمات العلاج الطبيعي. حيث بلغ عدد الممارسين الصحيين الذي أصدرت لهم الوزارة تراخيص ممارسة أكثر من 50 ألف ممارس صحي، وأكثر من 5 آلاف موافقة مبدئية لمزاولة النشاط، وما يزيد عن 450 ترخيصًا نهائيًا.
واستعرض الحضور برنامج التقييم الذاتي الذي أطلقته الوزارة حديثًا الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية.
وأكد معالي وزير الصحة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الأساسي في التنمية، وحرص الوزارة إطلاق المبادرات التي تكفل نمو القطاع، والتزامها بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي وجعلها أكثر جاذبية ورفع مرتبة المملكة في تنافسية الأعمال إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً.

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