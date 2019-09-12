الحوار الوطني وتعليم الأحساء يطلقان المرحلة الرابعة من برنامج “نسيج” لتعزيز التعايش المجتمعي

المناطق _ الاحساء

أكد مدير فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي، أن تجرِبَة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في مسار تعزيز التعايش المجتمعي شهدت نجاحًا وتقدّمًا ملموسًا خلال الفترة الماضية بالتعاون والشراكة مع إدارات التعليم في المنطقة الشرقية.

وعبّر عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يحظى به مشروع الحوار المجتمعي “نسيج” بفضل الله، ثم بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وكذلك من خلال التعاون المشترك مع الجهات التعليمية بالمنطقة.

وبيّن أن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، قد وجه المدارس الثانوية للمشاركة.

وقال الدكتور خالد البديوي : إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يسعى من خلال برنامج “نسيج” إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب والفتيات من كل ما يهدد النسيج المجتمعي.

يشار إلى أن برنامج الحوار المجتمعي “نسيج” انطلق منذ عام 1437هـ ، وشاركت 174 مدرسة من الأحساء في برنامج “نسيج” خلال الأعوام الثلاثة السابقة من خلال 97 دورة تدريبية شارك في تقديمها 18 مدربًا ومدربة معتمدين من قبل مركز الحوار الوطني لدى تعليم الأحساء.