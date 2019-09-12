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صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تحدياتٍ والرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي 0.8% عام 2020

أبرز المواد

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تحدياتٍ والرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي 0.8% عام 2020

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تحدياتٍ والرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي 0.8% عام 2020
http://almnatiq.net/?p=772679
المناطق _ الرياض

توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس : إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر في حركة الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
وقال رايس إن الركود العالمي ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد.
وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر القادم.

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