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الفيفا يوقف رئيس اتحاد الباراغواي السابق مدى الحياة

الفيفا يوقف رئيس اتحاد الباراغواي السابق مدى الحياة
http://almnatiq.net/?p=772693
المناطق _ وكالات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي خوان أنخل نابوت مدى الحياة لإدانته بشبهات فساد أدت الى الحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن تسعة أعوام.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات “خلصت إلى أن خوان أنخل نابوت، الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي لكرة القدم والاتحاد الأميركي الجنوبي وكونميبول ونائب الرئيس السابق للفيفا مذنب بالرشوة في مخالفة لقوانين الأخلاقيات في الفيفا”.

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