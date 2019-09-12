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سمو رئيس الاتحاد الدولي للهجن يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده

سمو رئيس الاتحاد الدولي للهجن يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
http://almnatiq.net/?p=772703
المناطق _ الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باسمه وباسم منسوبي الاتحاد ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة، وهذا ما تؤكده الرعاية الكريمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بمحافظة الطائف.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للهجن التي عقدت اليوم بمحافظة الطائف، مشيراً سموه إلى أن الاتحاد الدولي للهجن تأسس العام المنصرم متزامنا مع مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الأولى، بعضوية 14 دولة، ويشهد حالياً تصويت الجمعية العمومية لانضمام 42 دولة لعضوية الاتحاد.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي: ” إن هذا يدعونا للفخر في الاتحاد الدولي الهجن بما تحقق له من إنجازات في وقت وجيز من تأسيسه، وهذا لم يكن إلا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لهذه الرياضة العريقة المنطلقة من مكانتها لدى أبناء الوطن العربي كافة”.
وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن شهد مشاركة رياضية واسعة شملت الدول الأعضاء و 86 مندوبًا من 42 دولة، إضافة إلى مشاركة نائب رئيس الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية الدولية رئيس تحالف أعضاء الاتحادات الرياضية المستقلة المعترف بها دولياً ستيفين فوكس، وتلك المنظمتين الدوليتين هي التي تعترف بالاتحادات الدولية أو المحلية الأخرى في مختلف الرياضات الدولية”، مبيناً أن الخطوات القادمة سيعمل الاتحاد الدولي للهجن مع الاتحادات المحلية على تطبيق الأنظمة واللوائح المواكبة لمتطلبات المنظمات الدولية في إطار سعي الاتحاد للانضمام للجان الأولمبية الدولية واعتماد سباقات الهجن كأحد الألعاب الأولمبية الدولية .
وأكد سمو رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حرص الاتحاد الدولي للهجن على دراسة جميع الأوامر والتعليمات الصادرة والمنظمة لسباقات الهجن بالتعاون مع الاتحادات المحلية، ومراجعة اللوائح التنظيمية للخروج برؤية واضحة تسهم في النهوض بمستوى هذه الرياضة العريقة الأصيلة لتصديرها إلى المحافل الرياضية الدولية .

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