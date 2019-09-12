احدث الأخبار

الجامعة الإسلامية بالمدينة تستضيف لقاء قيادات التعليم الجامعي.. غداً الجمعة
منطقة المدينة المنورة
 البنك الأهلي يتقدم للمحكمة بطلب تصفية شركة سعودي أوجيه
أبرز المواد
 تحالف رصد يدين تنسيق الخبراء البارزين مع ميليشيات على قوائم المطلوبين دوليا
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين
أبرز المواد
 سمو رئيس الاتحاد الدولي للهجن يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
أبرز المواد
 برئاسة المملكة.. انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط
أبرز المواد
 الفيفا يوقف رئيس اتحاد الباراغواي السابق مدى الحياة
أبرز المواد
 سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يتفقد ميدان الهجن بمحافظة الطائف
أبرز المواد
 “تنمية الأفلاج ” تحتفل بالفرقة الكشفية لتحققها 12 إنجازاً في خدمة ضيوف الرحمن .
منطقة الرياض
 صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تحدياتٍ والرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي 0.8% عام 2020
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود المملكة في استعادة الدولة ببلاده
أبرز المواد
 الدكتور الراجحي: الشركات الوقفية تسهم في توسيع مجالات الأوقاف الاستثمارية
المنطقة الشرقية
الجامعة الإسلامية بالمدينة تستضيف لقاء قيادات التعليم الجامعي.. غداً الجمعة

الجامعة الإسلامية بالمدينة تستضيف لقاء قيادات التعليم الجامعي.. غداً الجمعة

منطقة المدينة المنورة
البنك الأهلي يتقدم للمحكمة بطلب تصفية شركة سعودي أوجيه

البنك الأهلي يتقدم للمحكمة بطلب تصفية شركة سعودي أوجيه

أبرز المواد
تحالف رصد يدين تنسيق الخبراء البارزين مع ميليشيات على قوائم المطلوبين دوليا

تحالف رصد يدين تنسيق الخبراء البارزين مع ميليشيات على قوائم المطلوبين دوليا

أبرز المواد
سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين

أبرز المواد

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين
http://almnatiq.net/?p=772706
المناطق _ الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين صدر أمر سموه بتعيينهم في مناصبهم.
وشدد سموه خلال الاستقبال على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن في إطار تطوير المحافظات والمراكز وتهيئتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأداء المهام بكل صدق وأمانة وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن في كل موقع في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.
من جهتهم أعرب وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, عن بالغ تقديرهم على الثقة الغالية من سموه, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير المنطقة الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومدير الموارد البشرية بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبدالله المنقاش .

روابط ذات صلة

البنك الأهلي يتقدم للمحكمة بطلب تصفية شركة سعودي أوجيه

البنك الأهلي يتقدم للمحكمة بطلب تصفية شركة سعودي أوجيه
تحالف رصد يدين تنسيق الخبراء البارزين مع ميليشيات على قوائم المطلوبين دوليا

تحالف رصد يدين تنسيق الخبراء البارزين مع ميليشيات على قوائم المطلوبين دوليا
سمو رئيس الاتحاد الدولي للهجن يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده

سمو رئيس الاتحاد الدولي للهجن يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*