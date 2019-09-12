سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين

المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين صدر أمر سموه بتعيينهم في مناصبهم.

وشدد سموه خلال الاستقبال على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن في إطار تطوير المحافظات والمراكز وتهيئتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأداء المهام بكل صدق وأمانة وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن في كل موقع في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.

من جهتهم أعرب وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, عن بالغ تقديرهم على الثقة الغالية من سموه, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير المنطقة الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومدير الموارد البشرية بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبدالله المنقاش .