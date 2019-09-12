البنك الأهلي يتقدم للمحكمة بطلب تصفية شركة سعودي أوجيه

المناطق _ الرياض

أعلنت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض عن تقدم البنك الأهلي التجاري بصفته دائنا بدعوى إفلاس يطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة سعودي أوجيه المحدودة، وقد حددت الدائرة موعدا للنظر في الطلب في يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر الجاري الموافق 19/01/1441هـ الساعة 8:45 صباحًا.

ووفقا لاعلان المحكمة فقد طالبت المدين (شركة سعودي أوجيه المحدودة) الحضور في الموعد المحدد، معتبرة هذا الإعلان بانه يعد إبلاغا للمدين بناء على الفقرة (3) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

وكان صدر حكم قضائي من محكمة التنفيذ بالرياض يوم 20/5/2019م, وملخصه: أن حجم المديونيات على الشركة قدره (21) مليار ريال, في حين أن المبالغ الموجودة في حساب المحكمة لصالح الشركة قدرها (83) مليون ريال, في حين أن المبالغ الموجودة في حسابات الشركة قدرها (171) ألف ريال!, وقد جاء في القرار أن عدد المطالبات في الفترة الأولى يزيد على (6000) مطالبة.

وقد عرضت دائرة التنفيذ على الدائنين التسوية الودية, بحيث يستوفوا ما لهم من ديون محاصة من موجودات الشركة, وأن يأخذ كل منهم ما نسبته (1%) من دينه! والذي قوبل بالرفض.

فصدر القرار القضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين, بحيث يكون الأولوية في السداد على الترتيب الآتي: 1- مصروفات التنفيذ. 2- الديون المرهونة بالصكوك العقارية (وهي ديون للدولة). 3- أجور العمال. 4- المبالغ المستحقة للدولة. 5- بقية الدائنين.

وباعت شركة سعودي اوجيه المحدوده جميع اسهمها في البنك السعودي للاستثمار، البالغة 8.58% من رأس مال البنك حيث باعت في ابريل 2017 ما مجموعه 19.6 مليون سهم من اسهم البنك السعودي للاستثمار بسعر 15 ريال للسهم بلغت قيمتها الاجمالية 295 مليون ريال، فيما باعت باقي ملكيتها في 31 مايو 2018 في سوق الاسهم السعودية “تداول” البالغة 43.3 مليون سهم من اسهم البنك السعودي للاستثمار بسعر 15.54 ريال للسهم بلغت قيمتها الاجمالية 673.3 مليون ريال.