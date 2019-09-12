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حرس الحدود يساعد قارباً كويتياً تعطل في عرض البحر وعلى متنه شخصين

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مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

منطقة مكة المكرمة

وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=772726
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف.
وتم خلال اللقاء بحث نشاط مركز مكافحة الإرهاب الذي ساهمت المملكة بتأسيسه ودعمه بمبلغ 110 ملايين دولار، كما تم استعراض الجهود المشتركة المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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