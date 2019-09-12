دايموند السعودية ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ” سلطان الطبية”

الرياض - فالح الدوسري

نظم فريق دايموند السعودية ومدينة الأمير سلطان الطبية مبادرة ” من دَمك ” للتبرع بالدم والتي اقيمت في متحف الحمدان بالرياض.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز الدور المجتمعي تجاه المجتمع المحلي وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم ، وكذلك في إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية ومن ضمن ذلك دعم جهود وزارة الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية للمرضى المحتاجين الى الدم .

وشهدت الحملة إقبالاً ملحوظاً من أعضاء الفريق وعدد من الشباب والموظفين الذين أقبلوا على التبرع بدمائهم ترسيخاً لهذه الأهداف الانسانية والاجتماعية النبيلة.

