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مستشفى القريات العام يقيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

مستشفى القريات العام يقيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي
http://almnatiq.net/?p=772739
المناطق - الجوف

اقام مستشفى القريات العام ممثلاً في قسم العلاج الطبيعي والتأهيل فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يصادف 8 سبتمبر حيث كان الشعار لهذا العام “الالم المزمن ” ، ويأتي عن تجسيد للدور التوعوي في تعزيز مهنة العلاج الطبيعي ودوره في الحفاظ على الصحة والحركة الطبيعية وذلك بطرح عددٍ من المبادرات، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب توعوي يدعو إلى تعزيز العادات الصحية السليمة لرفع مستوى جودة الحياه ومكافحة الأمراض والآلام بين منسوبي المستشفى والمجتمع وأن تعديل طبيعة الحياة إلى حياة صحية يتخللها الرياضة والتمارين تقي بعد مشيئة الله كثير من الألآم المزمنة كالأم أسفل الظهر وخشونة المفاصل وغيرها.

يذكر ان قسم العلاج الطبيعي توجد فيه الآن عيادات متخصصة ، عيادة العلاج الوظيفي ، عيادة الأطفال، عيادة الطب الطبيعي، عيادة مرضى الأعصاب، العلاج المائي، وعيادة آلام الظهر وعيادة الإصابات الرياضية.

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