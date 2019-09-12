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أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات

أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات

منطقة الحدود الشمالية
حرس الحدود يساعد قارباً كويتياً تعطل في عرض البحر وعلى متنه شخصين

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مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

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مستشفى القريات العام يقيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

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أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات

أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات
http://almnatiq.net/?p=772753
المناطق - الشمالية

نظمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية اليوم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات يستمر يوميْن وذلك بالمكان مول بتبوك.
وضم المعرض عروضاً مرئية للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة بالإضافة إلى صور التوقعات الجوية وأجهزة لقياس المطر والرطوبة والرياح والضغط الجوي ورصد الطبقات الجوية وعرض مباشر لنظام الإنذار المبكر في مجال الظواهر الجوية وكذلك التعرف على إدارة الأزمات والكوارث الجوية وأنواع السحب وخطرها وأثر ذلك على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار خطة الهيئة للاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية مضيفاً أن شعار الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام “الأرصاد الجوية وحماية الأرواح والممتلكات” اُختير للتعرف على مدى أهمية دور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات.
وأشار ” البلوي ” أن المعرض اشتمل كذلك على عرض لما وصلت له الهيئة من تطور في منظومة قدراتها الأرصادية و التقنيات الحديثة التي أسهمت -بمشيئة الله تعالى- في دقة رصد الظواهر الجوية والمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والتقليل من أثرها على المجتمع لافتاً النظر إلى أن المملكة تحتضن 8 مراكز إقليمية ودولية معنية بالأرصاد والمناخ و32 مرصدًا و167 محطة أرصاد أوتوماتيكية و 13 رادارًا للطقس.

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