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أخضر الريشة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية

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أخضر الريشة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية

أخضر الريشة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية
http://almnatiq.net/?p=772760
المناطق - واس

تأهل لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة للشباب عبدالعزيز سردار و نواف الغامدي واللاعبان أحمد باشهاب و يزن الصائغ لمنافسات الدور ربع النهائي للزوجي من بطولة دبي الدولية للشباب والناشئين للريشة الطائرة وذلك بالفوز على زوجي المنتخب الإماراتي خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة التي يستضيفها الاتحاد الاماراتي للريشة الطائرة في مدينة دبي لمدة 5 أيام .
ويستعد الثنائي أحمد باشهاب ويزن الصائغ والثنائي عبدالعزيز سردار ونواف الغامدي لخوض منافسات الزوجي في ربع النهائي التي ستنطلق صباح الغد بمواجهة زوجي منتخبا الأروغواي وسنغافورة.
وعبر مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض عن سعادته بالمستويات التي قدمها اللاعبون خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة مؤكداً أهمية هذه المشاركة للتقدم في التصنيف الدولي للاعبين و اكتساب الخبرة العميقة.
وسيشارك الحكم السعودي محمد باسودان في إدارة وتحكيم منافسات البطولة بجانب مجموعة مميزة من الحكام العرب والدوليين لتكون هذه المشاركة هي محطته الثالثة في التحكيم الدولي بعد نجاحه في تحكيم 80 منافسة خلال بطولة العرب وبطولة غرب آسيا اللتان أقيمتا الشهر الماضي في الأردن.

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