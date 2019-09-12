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“الدفاع المدني” يعتذر عن تصرف غير لائق لأحد منسوبيه: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

“الدفاع المدني” يعتذر عن تصرف غير لائق لأحد منسوبيه: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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“الدفاع المدني” يعتذر عن تصرف غير لائق لأحد منسوبيه: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

“الدفاع المدني” يعتذر عن تصرف غير لائق لأحد منسوبيه: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
http://almnatiq.net/?p=772766
المناطق - الرياض

تفاعل الدفاع المدني في العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو أظهر أحد أفراده وهو يتعامل بشكل غير لائق مع سائق حافلة، قيل إنها كانت تحمل طالبات.

وأكد «الدفاع المدني» بالعاصمة المقدسة، اليوم الخميس، أنه تم التعرف على الفرد، الذي ظهر بمقطع فيديو، أثناء ممارسته أفعالًا غير لائقة في مواجهة أحد المواطنين.

وقال مدني العاصمة المقدسة، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه تم التعرف على الفرد، الذي ظهر بمقطع الفيديو، والذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدًا أن ما قام به الشخص المنتسب للدفاع المدني تصرُف غير مقبول، وسلوك غير مهذب، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي يظهر أحد منسوبي الدفاع المدني يقوم بفتح باب إحدى السيارات المتوقفة، ويجذب قائدها من ملابسه، موجهًا له عبارات وألفاظًا غير لائقة، لأسباب لم يوضح مقطع الفيديو تفاصيلها.

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