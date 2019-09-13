احدث الأخبار

“الفيفا” يعلن معايير كأس العالم للأندية.. وبطل إفريقيا لم يحسم
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ولي العهد البحرين يلتقي ترامب الاثنين المقبل
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف
أبرز المواد
 آلاف المفقودين في الباهاما.. بسبب إعصار “دوريان”
أبرز المواد
 مركز صحي وسط المدينة بالطائف يسجل رقما قياسيا في أعداد المراجعين
منطقة مكة المكرمة
 قتلى وجرحى بانفجار شرقي تركيا.. وأنقرة تتهم “الكردستاني”
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يعتذر عن تصرف غير لائق لأحد منسوبيه: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
أبرز المواد
 أخضر الريشة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية
أبرز المواد
 وفد القيادات المسيحية الإنجيلية يقوم بزيارة منطقة نيوم
منطقة تبوك
 أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات
منطقة الحدود الشمالية
 حرس الحدود يساعد قارباً كويتياً تعطل في عرض البحر وعلى متنه شخصين
المنطقة الشرقية
“الفيفا” يعلن معايير كأس العالم للأندية.. وبطل إفريقيا لم يحسم

“الفيفا” يعلن معايير كأس العالم للأندية.. وبطل إفريقيا لم يحسم

أبرز المواد
البيت الأبيض: ولي العهد البحرين يلتقي ترامب الاثنين المقبل

البيت الأبيض: ولي العهد البحرين يلتقي ترامب الاثنين المقبل

أبرز المواد
الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

أبرز المواد
آلاف المفقودين في الباهاما.. بسبب إعصار “دوريان”

آلاف المفقودين في الباهاما.. بسبب إعصار “دوريان”

أبرز المواد

قتلى وجرحى بانفجار شرقي تركيا.. وأنقرة تتهم “الكردستاني”

قتلى وجرحى بانفجار شرقي تركيا.. وأنقرة تتهم “الكردستاني”
http://almnatiq.net/?p=772772
المناطق - وكالات

لقي سبعة مدنيين مصرعهم في تركيا، الخميس، إثر انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية، متهمة عناصر حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم.

وذكرت السلطات التركية المحلية، أن القنبلة انفجرت قرابة الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش في محافظة ديار بكر، محملة مسؤوليتها لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي بداية الأمر، تحدثت السلطات المحلية عن أربعة قتلى و13 جريحا. ثم أورد مصدر طبي أن ثلاثة من الجرحى قضوا متأثرين بإصابتهم.

ونقلت الرئاسة التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم استخدام كافة الإمكانات لاعتقال المسؤولين عن “الهجوم” الذي وصفه بـ”الإرهابي والوحشي”.

وأسفر النزاع بين أنقرة والمتمردين الأكراد عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه في سنة 1984.

روابط ذات صلة

“الفيفا” يعلن معايير كأس العالم للأندية.. وبطل إفريقيا لم يحسم

“الفيفا” يعلن معايير كأس العالم للأندية.. وبطل إفريقيا لم يحسم
البيت الأبيض: ولي العهد البحرين يلتقي ترامب الاثنين المقبل

البيت الأبيض: ولي العهد البحرين يلتقي ترامب الاثنين المقبل
الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*