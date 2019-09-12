مركز صحي وسط المدينة بالطائف يسجل رقما قياسيا في أعداد المراجعين

المناطق - عادل الزهراني

سجل مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط المدينة بالطائف, رقما قياسيا خلال الثمانية اشهر الماضية في اعداد المراجعين ,حيث استقبل ما يقارب من 140الف مراجع ومراجعه, بعد ان حولته الشؤون الصحية الى مركز يعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن اقسام الطوارئ في المستشفيات ..ونجحت الشؤون الصحية في خطتها التي ساهمت في تذليل الصعاب امام المراجعين والاستفادة من خدمات المركز على مدار الساعة بدلا من مراجعة اقسام الطوارئ في المستشفيات ,خصوصا بعد ان تم تزويد المركز ببعض الأطباء المتخصصين في تخصصات مختلفة .واكد مدير مجمع الملك فيصل الاخصائي اول مبارك اليامي ,ان المركز جهز بكافة التجهيزات التي يتطلبها العمل على مدار الساعة, ودعمة بالكوادر المتخصصة ,والتجهيزات اللازمة, واصبح يؤدي دوره بالشكل المطلوب في جميع الأوقات,لافتا ان المركز داعم كبير لاقسام الطوارئ في مستشفيات الطائف ,واستطاع التخفيف من التدفق على تلك الأقسام ,نتيجة وعي المواطنين الذين ادركوا أهمية عمل المركز على مدار الساعة الذي يصب في صالحهم من خلال الغاء قوائم الانتظار ,والحصول على الخدمة بشكل سريع,موضحا انه يجري ادخال العديد من الأنظمة التقنية التي ستساعد في تقديم افضل الخدمات عبر هذا المركز..تجدر الإشارة الى ان مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر اكبر مستشفى بالطائف حيث يضم 800سرير في مختلف الأقسام كما يتبع له 27 مركز صحي منها مركز صحي وسط المدينة.