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الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

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الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق خطة جديدة لمكافحة الكراهية والعنف
http://almnatiq.net/?p=772781
المناطق - واس

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم خطة عمل لحماية المواقع الدينية في الدول أعضاء الأمم المتحدة، واصفاً إياها بجهد جديد رئيس لمحاربة الكراهية والعنف في العالم”.
وشدّد غوتيريش خلال عرض الخطة التي جرى تطويرها بناء على طلبه، من قبل الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) ميغيل موراتينوس، على أن العالم يواجه موجة من الكراهية والمعاداة، إلى جانب هجمات وتعصب تجاه الأديان عموماً.
وقال الأمين العام غوتيريش: “إن المواقع الدينية هي رموز قوية لوعينا الجماعي، وعندما يتعرض الناس للهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم فإن المجتمع كله يتضاءل”، مؤكدًا ضرورة أن تكون أماكن العبادة حول العالم ملاذ آمن للتأمل والسلام، وليست مواقع سفك دماء وإرهاب.
وتحتوي الخطة على توصيات محددة لمساعدة الدول الأعضاء في جهودها لضمان أمن المواقع الدينية، وأن تقوم الأمم المتحدة بتطوير حملة اتصال عالمية لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل، وتطوير خرائط للمواقع الدينية في جميع أنحاء العالم تسهل وضع أداة تفاعلية عبر الإنترنت لشرح عالمية المواقع الدينية والمساعدة على تعزيز احترام وفهم أهميتها العميقة للأفراد والمجتمعات في كل قارة.

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