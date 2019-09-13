البيت الأبيض: ولي العهد البحرين يلتقي ترامب الاثنين المقبل

المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، دونالد ترامب، سيستقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري.

وقالت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان لها إن اللقاء بين ترامب وآل خليفة يهدف إلى “تعزيز الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين الولايات المتحدة والبحرين وتوسيع التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد”.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان “أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومواجهة التهديد الإيراني والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب” حسب البيان.