“الفيفا” يعلن معايير كأس العالم للأندية.. وبطل إفريقيا لم يحسم

المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، موعد ومعايير قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقررة في قطر، خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري.

وتقام قرعة مونديال الأندية، في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا، يوم الاثنين المقبل، بحضور أسطورة ليفربول مايكل أوين، للمساعدة في عملية القرعة.

وأوضح “الفيفا” في بيان نشره عبر موقعه، أنه حتى الآن، تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي، بطل دوري أبطال “كوناكاف”، وليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري، بطل الدوري في البلد المنظم (قطر)، وهينجين، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يحدد حتى الآن ممثل القارة الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، وذلك بالرغم من إعلان الترجي التونسي بطلا للبطولة، في حين أن الوداد البيضاوي تقدم بشكوى ضد القرار.

هذا، وسيتحدد ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية في الـ23 من نوفمبر المقبل، وممثل آسيا في الـ24 منه.

معايير القرعة

لا يمكن أن يشارك فريقان من اتحاد محلي واحد، فإذا كان الممثل للبلد المنظم هو بطل دوري الأبطال في قارته، سيتم اختيار وصيفه في دوري الأبطال على ألا يكون من نفس البلد.

وسيقام لقاء الافتتاح بين بطل البلد المنظم، وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الدور الثاني سيكون عن طريق القرعة، التي ستضم بطل دوري أبطال آسيا، وبطل دوري أبطال إفريقيا، ومونتري المكسيكي، والفائز في مباراة الافتتاح.

أما نصف النهائي، فسيشهد إجراء قرعة يتم من خلالها التعرف على من سيقع في مواجهة بطل “كوبا ليبرتادورس”، وليفربول، من الفائزين في الدور الثاني، دون أن يكون هناك إمكانية لمواجهة في تلك المرحلة بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا.

وسيكون بإمكان عشاق كرة القدم، متابعة حفل القرعة مباشرة من زيوريخ عبر موقع FIFA.com، وقناة “الفيفا” على “YouTube”، ومن المتوقع انطلاق مراسم القرعة في تمام الثانية بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا.