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خمس دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن وعد نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية

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خمس دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن وعد نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية

خمس دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن وعد نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية
http://almnatiq.net/?p=772790
المناطق - وكالات

أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل.

وأشارت الدول الخمس في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الخميس، إلى أن وعد نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر، إن تحقق فسيمثل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

ودعت تلك الدول طرفي الصراع إلى “الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الدولي وخطوات تتعارض مع جهود التسوية بين فلسطين وإسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين في الحدود التي رسمت في العام 1967”.

وشددت على أنه من غير المقبول اتخاذ إي إجراءات تزيد إحلال سلام عادل وطويل الأمد في المنطقة تعقيدا، مؤكدة في الوقت نفسه على حق إسرائيل في ضمان أمنها، مع إدانتهها الشديدة “للقصف الصاروخي على إسرائيل من قطاع غزة الذي حصل مؤخرا”.

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