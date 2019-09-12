مجلس شباب منطقة عسير يختتم دورة الأمن السيبراني للأطفال

المناطق - عسير

اختتم في مجلس شباب عسير مساء أمس الأول البرنامج التدريبي الذي أقيم بعنوان الأمن السيبراني للأطفال والذي أقامته مبادرة العطاء الرقمي بالتعاون مع مجلس شباب عسير قدمته المدربة ضحى الشريف.

وقد سلطت من خلاله المدربة الضوء على عدد من المحاور أهمها قواعد استخدام الانترنت والتنمر الالكتروني كما سلطت الضوء على كيفية حماية الطفل وجهازه الذكي من الاختراقات والمطاردات الالكترونية وغيرها .

من جهة اخرى شكر أمين مجلس شباب عسير عادل ال عمر مبادرة العطاء الرقمي على جهودهم ومبادراتهم المتميزة التي تصب في مصلحة الشباب في المنطقة وقال ال عمر ان المجلس يعمل مع عدة جهات لتقديم برامج نوعية تواكب المرحلة بما يتوائم مع احتياجات الشباب وتوجهاتهم الحالية بما يكفل تحقيق الفائده لهم

يذكر انه حضر البرنامج اكثر من خمسون طفل وطفلة استمر على مدى يومين .





