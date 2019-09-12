أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية

أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية

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أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية

أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية
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المناطق- تبوك :

نظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمسية شعرية أحياها الشاعر جمال العتيبي والشاعرة زهرة آل ظافر وأدارتها ثريا مشرف وسط حضور عدد من المثقفين والمثقفات وذلك بقاعة محمد عرفة بمقر النادي بتبوك.
وقدم الشاعرين خلال الأمسية جملة من القصائد نالت استحسان الحضور الذين قدمو عددًا من المداخلات.
وتأتي إقامة الأمسية الشعرية في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة في موسمه الحالي.

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