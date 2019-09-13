“جوجل” تدفع أكثر من مليار دولار لتسوية قضية احتيال مالي في فرنسا

المناطق - وكالات

أنهت شركة “جوجل” نزاعًا دام نحو 4 سنوات بعد موافقتها، الخميس، على دفع 500 مليون يورو (552 مليون دولار) أمرت بسدادها محكمة فرنسية، إضافة إلى 465 مليون يورو (513 مليون دولار) في صورة ضرائب إضافية، كانت قد وافقت من قبل علي الوفاء بها.

وقال مُتحدث باسم الشركة لـ”CNN”: “لقد حسمنا المنازعات الضريبية والنزاعات ذات الصلة في فرنسا التي استمرت لسنوات عديدة”، على الرُغم من اعتقاد جوجل “أن أفضل طريقة لتوفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في جميع أنحاء العالم أن يتم عبر إصلاح النظام الضريبي العالمي”، حسب قوله.

وفي يونيو حزيران 2015، بدأ مسؤولون فرنسيون التحقيق في الأمر، بعد اتهام السلطات للشركة بالتهرب من دفع الضرائب. وداهمت الشرطة الفرنسية مكاتب جوجل في باريس في 2016، للبحث عن أدلة بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي.