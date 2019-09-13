نائب أمير منطقة حائل يستقبل الأميرة أضواء بنت يزيد

نائب أمير منطقة حائل يستقبل الأميرة أضواء بنت يزيد

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نائب أمير منطقة حائل يستقبل الأميرة أضواء بنت يزيد

نائب أمير منطقة حائل يستقبل الأميرة أضواء بنت يزيد
http://almnatiq.net/?p=772840
المناطق - حائل
 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصر القشلة صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن مؤسس ” مؤسسة الفن النقي ” والوفد المرافق لها الذي يزور المنطقة .
     وفي بداية اللقاء رحب الأمير فيصل بن فهد بالجميع, ونقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل .
     وتحدث سموه عن العمق الأثري والتراثي لمنطقة حائل وتسجيل موقعين من المواقع الأثرية فيها في لائحة التراث العالمي في اليونسكو وتطلع سموه لمشاركة مؤسسة الفن النقي في تنظيم وإقامة الفعاليات والبرامج السياحية الجاذبة في المنطقة بما عرف عن المؤسسة والقائمين عليها من اهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية .
     من جهتها أعربت الأميرة أضواء بنت يزيد عن شكرها لأمير منطقة حائل وسمو نائبه, مشيرة إلى الكنوز الأثرية والتراثية التي تضمها المنطقة والمواقع الطبيعية البكر والأجواء المناسبة التي تتميز بها منطقة حائل, مؤكدة حرص المؤسسة على الاسهام في كل مايعود على المنطقة ومواقعها التراثية والأثرية بالفائدة بإذن الله.
     من جهة أخرى قامت صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن مؤسس ” مؤسسة الفن النقي ” والوفد المرافق لها بجولة على عدد من المواقع الأثرية بالمنطقة شملت قلعة عيرف وقصر القشلة .
وبيّنت سموها أن المنطقة مقبلة على موسم حائل الذي ينطلق بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وحرص سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة وتعاون الجهات كافة ذات العلاقة, مشيدة بما شاهدته من تنوع أثري وبُعدٍ ثقافي وتاريخي أصيل في المنطقة وبما لمسته من حفاوة واحتفاء من أهالي منطقة حائل.

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