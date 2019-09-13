لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا

لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا

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لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا

لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا
http://almnatiq.net/?p=772848
المناطق - وكالات

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة روسية عن تطورات الوضع في سوريا.

وأكد لافروف أثناء لقائه بصحيفة “ترود”، “أن الحرب في سوريا انتهت”، مشيرا إلى أن سوريا “تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية”.

وأضاف لافروف أن “عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل ادلب والضفة الشرقية لنهر الفرات”.

ويحظى الآن بمركز الصدارة من الاهتمام “تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد وفي منطقة الشرق الأوسط” كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية الروسي.

وبدأت أحداث الحرب في سوريا في عام 2011.

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