ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

المناطق - وكالات

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الخميس، معلومات تحدثت عن إمكان أن تكون إسرائيل “تجسست” على البيت الأبيض، مؤكداً من جديد أن علاقته بتل أبيب “ممتازة”.

وقال ترمب: “لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك”، مضيفاً أن “كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا”.

وكان موقع بوليتيكو قد ذكر أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى “ستينغ راي” اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.

وكتب الموقع أنه “من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس دونالد ترمب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين إضافةً الى مساعديه الكبار والمقربين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت”.

وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق نفياً قاطعاً.

كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس حصول ذلك، مندداً برواية ملفقة. وقال: “لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن هذا المبدأ محترم “من دون استثناءات”.