“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي

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قال وزير الطاقة الأمير “عبد العزيز بن سلمان”، إن فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة والثروة المعدنية جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الحكومي بعيدا عن النفط.

وأوضح في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، أن الفصل لا علاقة له بتسريع طرح أرامكو، بل جاء بهدف تحقيق استقلالية قطاع الصناعة والتعدين، وتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وإيجاد مصادر نمو أخرى غير الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وبين أنه يجب على القطاعات الحكومية المختلفة أن تعمل كمنظومة واحدة، وهذا في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وصدر مؤخرا أمر ملكي بإنشاء وزارة بِاسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها.