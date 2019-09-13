احدث الأخبار

“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي
أبرز المواد
 ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا
أبرز المواد
 “رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية
أبرز المواد
 تحالف حقوقي: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف بيد الحوثي في اليمن
أبرز المواد
 مسؤول يمني: الحوثي يزرع الألغام بالمزارع والمدارس والمنازل
أبرز المواد
 لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا
أبرز المواد
 واشنطن: لن يكون بوسع فرنسا منح إيران قرض 15 مليار دولار دون موافقتنا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل الأميرة أضواء بنت يزيد
أبرز المواد
 المرور : تجاوز مدة تجديد الرخصة يستوجب الغرامة
أبرز المواد
 واشنطن : الناقلة الإيرانية سلمت نفطها لسوريا
أبرز المواد
 المملكة تدين كل الأعمال الإرهابية والهجمات على المواقع الدينية ودور العبادة
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي

“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي

أبرز المواد
ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

أبرز المواد
“رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية

“رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية

أبرز المواد
تحالف حقوقي: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف بيد الحوثي في اليمن

تحالف حقوقي: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف بيد الحوثي في اليمن

أبرز المواد

“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي

“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي
http://almnatiq.net/?p=772867
المناطق - متابعات

قال وزير الطاقة الأمير “عبد العزيز بن سلمان”، إن فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة والثروة المعدنية جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الحكومي بعيدا عن النفط.

 

وأوضح في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، أن الفصل لا علاقة له بتسريع طرح أرامكو، بل جاء بهدف تحقيق استقلالية قطاع الصناعة والتعدين، وتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وإيجاد مصادر نمو أخرى غير الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

 

وبين أنه يجب على القطاعات الحكومية المختلفة أن تعمل كمنظومة واحدة، وهذا في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

 

وصدر مؤخرا أمر ملكي بإنشاء وزارة بِاسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها.

روابط ذات صلة

ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا
“رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية

“رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية
تحالف حقوقي: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف بيد الحوثي في اليمن

تحالف حقوقي: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف بيد الحوثي في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*