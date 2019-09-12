احدث الأخبار

أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية
منطقة الرياض
 “وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي
أبرز المواد
 ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا
أبرز المواد
 “رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية
أبرز المواد
 تحالف حقوقي: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف بيد الحوثي في اليمن
أبرز المواد
 مسؤول يمني: الحوثي يزرع الألغام بالمزارع والمدارس والمنازل
أبرز المواد
 لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا
أبرز المواد
 واشنطن: لن يكون بوسع فرنسا منح إيران قرض 15 مليار دولار دون موافقتنا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل الأميرة أضواء بنت يزيد
أبرز المواد
 المرور : تجاوز مدة تجديد الرخصة يستوجب الغرامة
أبرز المواد
 واشنطن : الناقلة الإيرانية سلمت نفطها لسوريا
أبرز المواد
 المملكة تدين كل الأعمال الإرهابية والهجمات على المواقع الدينية ودور العبادة
أبرز المواد
أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية

أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية

منطقة الرياض
“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي

“وزير الطاقة”: فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل غير النفطي

أبرز المواد
ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

أبرز المواد
“رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية

“رواشين” البلدة القديمة بالوجه … قيمة تاريخية وحرفية

أبرز المواد

أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية

أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية
http://almnatiq.net/?p=772870
الرياض - مبارك الدوسري

اشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية ، السيد أحمد الهنداوي بجهود الكشافة السعودية وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية عالمياً وعربياً ووطنياً ، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية الكشافة العالمية من أن تكون الحركة الكشفية بحلول عام 2023 هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.

وأثنى الهنداوى خلال لقائه بالوفد الكشفي السعودي المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي اختتم مؤخراً في شرم الشيخ ، على دور الكشافة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، خاصة وانه قد أطلع على ذلك بنفسه خلال أدائه فريضة الحج حيث شهد عملية إرشاد التائهين يوم التروية في مشعر منى وكيفية استقبال الحجاج في مراكز الارشاد، وأطلع على أعمال لجان المسح والإرشاد والبرامج والتقنيات، وآلية إصدار الخرائط الإرشادية ، وآلية تفويج الحجاج بالتعاون مع مؤسسات الطوافة خلال زيارته لمعسكر منى الجبل الكشفي.

وأكد الأمين العام على أن كل تلك الجهود تأتي لتؤكد مهمة الكشافة في المساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دورا هامـًا في بناء المجتمع .

روابط ذات صلة

دايموند السعودية ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ” سلطان الطبية”

دايموند السعودية ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ” سلطان الطبية”
سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين
“تنمية الأفلاج ” تحتفل بالفرقة الكشفية لتحققها 12 إنجازاً في خدمة ضيوف الرحمن .

“تنمية الأفلاج ” تحتفل بالفرقة الكشفية لتحققها 12 إنجازاً في خدمة ضيوف الرحمن .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*