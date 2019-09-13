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23 ألف مهندس وافد غادروا سوق العمل في 5 أشهر.. وزيادة السعوديين إلى 38 ألف مهندس

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23 ألف مهندس وافد غادروا سوق العمل في 5 أشهر.. وزيادة السعوديين إلى 38 ألف مهندس

23 ألف مهندس وافد غادروا سوق العمل في 5 أشهر.. وزيادة السعوديين إلى 38 ألف مهندس
http://almnatiq.net/?p=772873
المناطق - متابعات

نقلت صحيفة “المدينة”، عن مصدر لها بالهيئة السعودية للمهندسين، أن 23 ألف مهندس غير سعودي غادروا سوق العمل خلال 5 أشهر، لينخفض بالتالي عدد المهندسين الأجانب المسجلين حاليًا لدى الهيئة إلى 125.66 ألف مهندس.

وأضافت المصادر، أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين لدى الهيئة حاليًا ارتفع إلى 37.78 ألف مهندس، مقارنة بـ20 ألفًا خلال العام قبل الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد المكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى الهيئة إلى 2517 مكتبًا، بينها 2077 مكتبًا رئيسيًا، و440 مكتبًا فرعيا.

ولفتت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على حزمة من الإجراءات لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية المقبلة لرفع عدد المهندسين السعوديين من خلال تقديم الدعم الكامل لهم، وتحديدًا لمن تخرجوا حديثًا بدخولهم دورات مجانية ضمن خطة التحول الوطني، وعقد دورات مدعومة لجميع فئات المهندسين دون تحديد لتخصص معين.

و كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد بن محمد الشهراني، في يونيو الماضي، عن انخفاض عدد المهندسين الأجانب المنضمين لعضوية الهيئة بنسبة 23% إلى 149 ألف مهندس، مقارنة مع 194 ألف مهندس في يونيو 2018، وزيادة عدد المهندسين السعوديين بنسبة تقارب 35 % ليصل إلى 37.2 ألف مهندس.

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