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العجز في الميزانية الأمريكية يتخطى حاجز تريليون دولار

العجز في الميزانية الأمريكية يتخطى حاجز تريليون دولار
http://almnatiq.net/?p=772876
المناطق - متابعات

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 200 مليار دولار في أغسطس، ليتخطى إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية 2019 حاجز تريليون دولار.

ووفقا لـ “رويترز” كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 195 مليار دولار لشهر أغسطس. وبدأت السنة المالية 2019 في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في أغسطس بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره واحد بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع أغسطس آب 2018 .

وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار مقارنة مع عجز قدره 898 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

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