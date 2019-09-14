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33.8 مليار ريال الإنفاق على السياحة المحلية منذ بداية العام

33.8 مليار ريال الإنفاق على السياحة المحلية منذ بداية العام
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المناطق - الرياض

ارتفعت حركة الرحلات السياحية السعودية منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس 2019 إلى 30 مليون رحلة سياحية، بنمو 3.4 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وزاد الإنفاق السياحي ليبلغ 33.8 مليار ريال لنحو 156.5 مليون ليلة سياحية خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ31.3 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي لنحو 156.2 مليون ليلة سياحية.
أما حركة السياحة الوافدة إلى المملكة، فسجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالي الرحلات السياحية لشهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2019، التي وافقت فترة إجازة الصيف وموسم الحج، 3.2 مليون مسافر، مقارنة بثلاثة ملايين للفترة ذاتها من عام 2018.
أوضح التقرير، أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، مقابل 52.9 مليون ليلة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ33 مليارا في 2018.

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