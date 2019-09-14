2000 برج لتمكين مقدمي تقنية الجيل الخامس من إطلاقه تجاريا في المملكة

المناطق - الرياض

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ‪ استعدادات لتمكين مقدمي خدمات الهاتف المتنقل من إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري، عبر توفير أكثر من ألفي برج تدعم تقنية الجيل الخامس.

أوضحت الهيئة، أن هذه الاستعدادات تأتي بعد أن قامت الهيئة بتوفير وطرح ترددات بعرض نطاق 690 ميجا هرتز في النطاقات “2.3، 2.6، 3.5” جيجا هرتز. ‬

وحول طلبات إنترنت الأشياء، أشارت إلى أنها ما زالت تدرس طلبين لرخصة إنترنت الأشيا‪ء، فيما يتم الإعلان عن أي مستجدات حولها في حينها‬.

وأوضحت، أن شبكات الجيل الخامس تعد من الشبكات الواعدة التي ستقدم خدمات اتصالات وتقنية معلومات متقدمة، وسيكون لها أثر بارز في زيادة سرعات الإنترنت، وظهور ثورة رقمية هائلة في خدمات إنترنت الأشياء بسبب ما تقدمه هذه الشبكات من دعم للتطبيقات المختلفة.

وقالت “نظرا إلى الفوائد الكثيرة المتوقعة من شبكات الجيل الخامس، عملت الهيئة على تمكينها بتشكيل فريق العمل الوطني مطلع 2018 لتمكين الجيل الخامس في المملكة، بمشاركة الشركات المصنعة لأنظمة الجيل الخامس ومقدمي خدمات الهاتف المتنقل المرخص لها في المملكة، بهدف إطلاق تجارب الجيل الخامس، وتحديد نطاقات ترددية لاستخدامها التطبيقات والتقنيات الخاصة بالجيل الخامس لتوفير أعلى السرعات الممكنة، وتحديد الممكنات التي ستسهم في سرعة تبني هذه التقنية”.

وأوضحت، أنه نتج عن أعمال هذا الفريق إطلاق أكثر من 680 تجربة للجيل الخامس، وهذا من شأنه تجهيز البنية التحتية لنشر هذه الشبكات في المملكة.