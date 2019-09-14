مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي

مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي

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مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي

مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي
http://almnatiq.net/?p=772907
المناطق - وكالات

قالت السلطات الفرنسية وشركة جوجل الأمريكية، اليوم الخميس، إن عملاق البحث على الإنترنت سيدفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار)، في شكل غرامات وضرائب، من أجل إنهاء تحقيق بشأن الضرائب مستمر منذ أعوام في فرنسا.
وقالت جوجل إنها ستدفع 465 مليون يورو كضرائب إضافية، بينما أعلن مدعون ماليون في فرنسا أن الشركة، ومقرها الولايات المتحدة ستدفع أيضا 500 مليون يورو في شكل غرامات.
وكان محققون فرنسيون في مجال الضرائب خلصوا إلى أن جوجل لم تلتزم بتعهداتها الضريبية، عبر عدم إبلاغ السلطات عن النشاط على الأراضي الفرنسية. ويوجد الفرع الأوروبي الرئيس لجوجل في أيرلندا.
وتعد الغرامة التي يتحملها فرعا جوجل في فرنسا وأيرلندا نتيجة لتسوية تم التوصل إليها، وكانت فرنسا أطلقت في البداية تحقيقاتها في عام 2015.

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