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رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل

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المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

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مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»

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مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين

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رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل

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http://almnatiq.net/?p=772925
المناطق_حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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