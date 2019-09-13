احدث الأخبار

قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا
أبرز المواد
 رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل
أبرز المواد
 المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها
منطقة القصيم
 مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين
منطقة القصيم
 صحة عسير تنفذ فعالية علمية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي
منطقة عسير
 النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي رغم آمال بشأن التجارة
الاقتصاد
 حركة فتح تشيد بمواقف المملكة في دعم القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 بعد 22 عاما.. جوجل إيرث يكشف “الجثة المفقودة”
أبرز المواد
 ترامب ينسى.. ويتحدث عن “ابن ميلانيا”
أبرز المواد
 سلاح الجو الليبي يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس و 3 طائرات تركية
أبرز المواد
 تركيا.. داوود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان
أبرز المواد
قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا

قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا

أبرز المواد
رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل

رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل

أبرز المواد
المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

منطقة القصيم
مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»

مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»

منطقة القصيم

قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا

قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا
http://almnatiq.net/?p=772926
المناطق_وكالات

أعلن مايسمى بـ “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر شن غارات ليلية على أهداف في مصراتة غربي البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن سلاح الجو التابع للجيش، قام فجر اليوم الجمعة باستهداف الكلية الجوية بمصراتة والتي أنطلقت منها البارحة ثلاث “طائرات تركية” مسيرة، ثم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، بحسب موقع “بوابة أفريقيا الإخبارية” الليبية.

وأضافت الشعبة أنه تم تدمير جميع ثكنات الطائرات التركية المسيرة والتي كانت قد تم إعادة تشييدها من جديد.

وأكدت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركي المسير لمطار المدينة، مضيفة أن القيادة العامة للجيش “سبق وحذرت من ذلك، ولكن دون جدوى”.

من جهة اخرى، قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات حفتر إن سلاح الجو التابع لها استهدف سيارتين كانتا تحملان صواريخ جراد جاهزة للإطلاق “وتم تدميرها بالكامل في مسرح العمليات في غريان، شمال غربي ليبيا”.

روابط ذات صلة

رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل

رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل
حركة فتح تشيد بمواقف المملكة في دعم القضية الفلسطينية

حركة فتح تشيد بمواقف المملكة في دعم القضية الفلسطينية
بعد 22 عاما.. جوجل إيرث يكشف “الجثة المفقودة”

بعد 22 عاما.. جوجل إيرث يكشف “الجثة المفقودة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*