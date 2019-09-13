قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا

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أعلن مايسمى بـ “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر شن غارات ليلية على أهداف في مصراتة غربي البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن سلاح الجو التابع للجيش، قام فجر اليوم الجمعة باستهداف الكلية الجوية بمصراتة والتي أنطلقت منها البارحة ثلاث “طائرات تركية” مسيرة، ثم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، بحسب موقع “بوابة أفريقيا الإخبارية” الليبية.

وأضافت الشعبة أنه تم تدمير جميع ثكنات الطائرات التركية المسيرة والتي كانت قد تم إعادة تشييدها من جديد.

وأكدت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركي المسير لمطار المدينة، مضيفة أن القيادة العامة للجيش “سبق وحذرت من ذلك، ولكن دون جدوى”.

من جهة اخرى، قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات حفتر إن سلاح الجو التابع لها استهدف سيارتين كانتا تحملان صواريخ جراد جاهزة للإطلاق “وتم تدميرها بالكامل في مسرح العمليات في غريان، شمال غربي ليبيا”.