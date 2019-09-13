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مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين

مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين

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مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين

مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين
http://almnatiq.net/?p=772931
المناطق / عنيزة

رعى سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المنشآت الأهلية للعام الدراسي 1439/1440هـ، وجائزة المدارس الأهلية المتميزة في عدة مجالات، وذلك على مسرح أكاديمية الحنطي بالمحافظة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن، ومدير إدارة التعليم الأهلي بعنيزة حاتم الصغير، والقيادات التعليمية.

حيث كرم سعادته مدرسة ابتدائية سما عنيزة العالمية بنات، ومدارس عنيزة الأهلية بنين لحصولهما على المركز الأول (المستوى الألماسي)، وروضة وابتدائية النخبة بنات، المركز الثاني ( المستوى الذهبي)، كما تم تكريم متوسطة وثانوية النخبة بنات، والروضة الثانية (امتداد) بنات لحصولهم على المركز الثالث (المستوى الفضي).

وفي المجال الثاني، كرم مدير تعليم عنيزة المدارس المتميزة بالانضباط المدرسي (بنين)، حيث جاءت ثانوية عنيزة العالمية في المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت ابتدائية النخبة التربوية، وحصلت على المركز الثالث ثانوية عنيزة الأهلية، فيما حققت المركز الأول المدارس المتميزة بالانضباط المدرسي (بنات) الروضة الخامسة (امتداد)، وفي المركز الثاني روضة المنال، وفي المركز الثالث روضة سما عنيزة العالمية.

وفي المجال الثالث الخاص بالشراكات المجتمعية، كرم سعادته أكاديمية حمد عبدالرحمن الحنطي، ومعهد بهاء الخليج، و مدارس عنيزة الأهلية .

وفي المجال الرابع الخاص بالمدارس التي حققت نسبة 100% في التوطين و تعزيز الانتماء الوطني في نفوس أبناءنا الطلاب و الطالبات ، تم تكريم ابتدائية ومتوسطة قدرات النموذجية، وابتدائية النخبة التربوية، وابتدائية ومتوسطة وثانوية عنيزة الأهلية، وابتدائية ومتوسطة عنيزة الأهلية المسار المصري، بالإضافة إلى مدارس البنات وهي: سما عنيزة العالمية، وعنيزة العالمية، والنخبة التربوية، والروضة الثالثة (امتداد)، والروضة الخامسة ( امتداد)، وروضة وابتدائية أنجال الإبداع، وروضة المنال، وعنيزة الأهلية مسار مصري، وروضة وابتدائية عنيزة الأهلية.

من جانبه، أكد سعادة مدير تعليم عنيزة، عقب تكريمه للمدارس المتميزة، أن مدراس عنيزة الأهلية بكافة مراحلها هم شركاء نجاح، حيث يعد مجال التعليم هو الاستثمار الأمثل في أبناء وبنات المستقبل، بما يؤدي لزيادة فرص العمل والاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030، مشيدا بما تقدمه المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية من جهود في الميدان التعليمي، مباركا للفائزين بالجائزة، ومتمنيا أن تستمر للتطوير بالمنافسة بين المدارس، ومقدما شكره لكافة العاملين بالمدارس والمنشآت الأهلية على جهودهم

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