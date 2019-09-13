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المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

منطقة القصيم
مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»

مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»

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مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»

مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»
http://almnatiq.net/?p=772933
المناطق / بريدة

استقبلت جامعة القصيم، ممثلة في مكتب الخريجين بالجامعة، وفدًا من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11/1/1441هـ، وذلك في إطار سعي الجامعة للاستفادة من خدمات الصندوق بهدف المساعدة على توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، حيث كان المشرف على مكتب شؤون الخريجين الدكتور عبدالرحمن بن صالح التركي، في استقبال وفد الصندوق المكون من منسق برنامج دعم مكاتب التوظيف بالجامعات السعودية الأستاذ فيصل بن معمر، ومدير فرع القصيم الأستاذ محمد عبد العزيز النهابي، ومساعده الأستاذ عبد الرحمن البطي.

وناقش الطرفان، خلال الزيارة، سبل التعاون المشتركة في دعم الخريجين والخريجات بالاضافة إلى مسودة اتفاقية بين الجامعة والصندوق لدعم توظيف خريجي الجامعة، حيث تؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في فتح المجالات أمام توظيف خريجي الجامعة والباحثين عن العمل، والطلاب والطالبات السعوديين المتوقع تخرجهم في المرحلة القادمة، بما يرفع من مستوى مشاركة واستقرار القوى الوطنية في سوق العمل.

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