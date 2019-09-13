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المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

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المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها

المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها
http://almnatiq.net/?p=772937

إستعرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تقارير وبرامج الجودة وسلامة المرضى ، وذلك خلال اجتماع اللجنة السادس الذي ترأسه اليوم ( الأربعاء ) مدير عام الشؤون الصحية مطلق بن دغيم الخمعلي .
وبين المدير العام ، بأن التقارير والمؤشرات الصحية ، اظهرت ارتفاع جودة العمل ، و رضى المرضى المراجعين للمنشآت الصحية بالمنطقة، وذلك بحسب معايير ومؤشرات وزارة الصحة، مبينا بأن الشؤون الصحية لديها فرق تستهدف المستشفيات وتقوم بزيارات مستمرة مكونة من جميع الإدارات لتقديم الدعم لها ومساندة المستشفيات لتجاوز أي تحديات وصعوبات قد تواجهها .
وقال المدير العام : صحة المنطقة ، عملت بشكل مستمر على مراقبة الأداء المبينة على المؤشرات الصحية ، وتجاوز جميع المعوقات ، والتحديات التي تواجهها، لافتاً أن العمل بالشؤون الصحية يسير وفق أهداف محددة تركز على تطوير المشاريع الصحية ، وتعزيز الخدمات العلاجية ، وخفض معدلات الإنتظار بالأقسام الطبية ، حرصاً على رضى المريض، وخدمته على الوجه الأمثل.
وكان الإجتماع قد تطرق الى عرض إنجازات اللجنة عن العام 1440هـ ، وعرض تقرير الادارات المعنية لمعدل انجاز خطة الإلتزام بمعايير السلامة الاساسية بمستشفيات المنطقة، وكذلك عرض تقرير برنامج مقياس تجربة المريض للنصف الأول من العام 2019م.

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