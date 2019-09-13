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الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة

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الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة

الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة
http://almnatiq.net/?p=772943
المناطق_بيشة
قدّمت الأحوال المدنية بمنطقة عسير في جناحها المشارك ضمن مهرجان تمور الصفري بمحافظة بيشة، العديد من الخدمات للرجال والنساء ، وذلك عبر وحدتها المتنقلة المجهزة باحدث الوسائل التقنية الحديثة.
واطلع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة خلال زيارته ركن الأحوال المدنية ضمن خيمة الفعاليات الرئيسة في سوق التمور، على الخدمات المدنية المقدمة للزوار، والخطوات المتبعة للاستفادة منها، معرباً عن شكره لجميع فريق العمل القائمين على الركن وما يقدموه من جهود تهدف إلى خدمة المواطن والتسهيل عليه.
وتقدم الوحدة المتنقلة في المهرجان خدمات السجل المدني من إصدار للهوية الوطنية، أو تجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية كالزواج أو الطلاق، دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.
وتأتي تلك الخطوة من الأحوال المدنية، في إطار سعيها الحثيث في الاستفادة من المهرجانات الرسمية والمشاركة من خلال الفعاليات المقامة في مختلف مناطق المملكة، بحسب الخطة المجدولة سلفاً للوحدات المتنقلة.

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