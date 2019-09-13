احدث الأخبار

“إعلاميون مبادرون” يقدمون واجب العزاء في “معتز الحارثي”
أبرز المواد
 نساء داعش يعدن للواجهة مجددًا.. وتقرير يكشف دورهن الخطير!
أبرز المواد
 إمام الحرم: عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة
أبرز المواد
 قوات حفتر تشن غارات ليلية على أهداف بمصراتة غرب ليبيا
أبرز المواد
 رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة وحائل
أبرز المواد
 المدير العام لصحة القصيم : فرق لدعم المستشفيات لتجاوز أي تحديات تواجهها
منطقة القصيم
 مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يستقبل وفد من صندوق الموارد البشرية «هدف»
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يرعى جائزة المدارس الأهلية المتميزة ويكرم الفائزين
منطقة القصيم
 صحة عسير تنفذ فعالية علمية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي
منطقة عسير
 النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي رغم آمال بشأن التجارة
الاقتصاد
 حركة فتح تشيد بمواقف المملكة في دعم القضية الفلسطينية
أبرز المواد
“إعلاميون مبادرون” يقدمون واجب العزاء في “معتز الحارثي”

“إعلاميون مبادرون” يقدمون واجب العزاء في “معتز الحارثي”

أبرز المواد
نساء داعش يعدن للواجهة مجددًا.. وتقرير يكشف دورهن الخطير!

نساء داعش يعدن للواجهة مجددًا.. وتقرير يكشف دورهن الخطير!

أبرز المواد
إمام الحرم: عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط

إمام الحرم: عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط

أبرز المواد
الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة

الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة

أبرز المواد

“إعلاميون مبادرون” يقدمون واجب العزاء في “معتز الحارثي”

“إعلاميون مبادرون” يقدمون واجب العزاء في “معتز الحارثي”
http://almnatiq.net/?p=772958
المناطق_تصوير : محمد الدواس
قدم ملتقى إعلاميون مبادرون واجب العزاء لوالد الطالب “معتز” الذي توفي مطلع هذا الأسبوع نتيجة شجار حصل بينه وبين أحد زملائه في إحدى مدارس غرب الرياض، والتي صادفت مع زيارة معالي وزير التعليم د.حمد آل الشيخ ومدير مكتب التربية لدول الخليج العربي د. علي عبدالخالق القرني.  وقال خويتم الحارثي إنه لم يذق طعم الراحة وهم في عز الألم إلا بعد أن عفا عن قاتل ابنه، وأن الطرف الآخر لدى أهله الآن، والحمد لله على كل حال، مؤكدا أن قراره الأول عندما علم بالخبر هو العفو، بل إنه لم يبلغ أحدًا من أعمامه أو أقاربه وقبل أن تأخذ القضية مجراها، حتى أنه جاء إلى قسم الشرطة وطلب التنازل قبل أن يفتح ملف القضية.
وأبان أن دم ابنه “معتز” غالٍ ولن يبيعه إلا على المولى سبحانه وتعالى، مؤكدا أن ما فعله ليس رياء ولا سمعة وإنما لوجه الله تعالى، وأن العفو عند المقدرة واجب يحتمه علينا ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة على كل مسلم ومسلمة.
من جانبه قال عم الطالب المتوفي لـ “اعلاميون مبادرون” وسط ممانعة والده، إن والد معتز يعاني ظروفا مادية صعبة، فهو يسكن في سكن المسجد بحكم عمله، وخدماته موقفة بسبب الديون المتراكمة ولا يملك سيارة ولا يملك منزلا، ومع ذلك قام بالعفو امتثالا للآية الكريمة “ومن عفا وأصلح فأجره على الله”.
وعفا خويتم الحارثي، والد الطفل الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين الماضي، عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز، وجاء إعلان العفو بعد أن ووري الطالب معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، الثلاثاء، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.

روابط ذات صلة

نساء داعش يعدن للواجهة مجددًا.. وتقرير يكشف دورهن الخطير!

نساء داعش يعدن للواجهة مجددًا.. وتقرير يكشف دورهن الخطير!
إمام الحرم: عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط

إمام الحرم: عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط
الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة

الأحوال المدنية تشارك في مهرجان صفري بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*