تحذير من إعصار مداري في جزر الباهاما

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حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن إعصارا مداريا قد يجتاح شمال غرب جزر الباهاما خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيدا من الأمطار والرياح إلى الجزر التي دمرها بالفعل الإعصار دوريان.

وأصدر مركز الأعاصير، ومقره في ميامي، تحذيرا من إعصار مداري شمل جزر أباكو وجراند باهاما، قائلا إنه قد يتحول إلى منخفض مداري أو عاصفة قبل الوصول لليابسة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

واجتاح الإعصار دوريان الباهاما في الأول من سبتمبر أيلول كإعصار من الفئة الخامسة، وكان أحد أشد أعاصير المحيط الأطلسي التي اجتاحت اليابسة. وصاحبت الإعصار رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا في الساعة.

وقال مركز الأعاصير إنه من غير المتوقع أن يتسبب الإعصار المداري في مستوى قريب من ذلك الدمار في أي مكان، لكنه قادر على جلب رياح بسرعة نحو 48 كيلومترا في الساعة وأمطار يبلغ ارتفاعها بين خمسة وعشرة سنتيمترات خلال يوم الأحد.

وهرعت منظمات الإغاثة لتقديم مواد الإيواء إلى السكان الذين يعيشون وسط حطام منازلهم أو اقتلعت الرياح أسقفها.

وقال رئيس الوزراء هوبرت مينيس يوم الأربعاء إن العدد الرسمي للقتلى بلغ 50 لكن من المتوقع أن يرتفع.