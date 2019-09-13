نائب أمير منطقة حائل يؤدي الصلاة على شهيد الواجب فارس الشمري

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري ,الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.